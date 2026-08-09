काशी विश्वनाथ के लिए कावरियों का जत्था रवाना
बोल बम कांवरिया संघ कबुलपुर का जत्था बाबा जोगीवीर मंदिर से पूजन करके आदि गंगा गोमती का जल लेकर वाराणसी की ओर रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। यात्रा सोमवार को बाबा विश्वनाथ को जल चढाने के लिए है। जत्थे में कई श्रद्धालु शामिल रहे और सभी ने यात्रा की सफलता की कामना की।
जफराबाद। बोल बम कांवरिया संघ कबुलपुर का जत्था बाबा जोगीवीर बाबा मंदिर से पूजन अर्चन करके शनिवार को कांवर में आदि गंगा गोमती का जल लेकर काशी विश्वनाथ वाराणसी को जल चढ़ाने के लिये रवाना हुआ। कावरियों ने रवाना होने से पहले मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। यह जत्था सोमवार की भोर में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएगा। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। जत्थे में सुजीत कुमार चौहान, अरविंद चौहान, संतोष चौहान, आदित्य गुप्ता, बृजेश चौहान, राधिका देवी, ज्योति चौहान और मनीषा देवी शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान हर हर महादेव, व बोल बम के नारे लगते रहे।
सुजीत कुमार चौहान ने बताया कि बाबा जोगी वीर मंदिर से जल लेकर वाराणसी जाना आस्था और श्रद्धा से जुड़ा है। बाबा के आशीर्वाद से यात्रा सकुशल पूरी होने और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने की कामना की गई।
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