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बोल बम के जयकारों से गूंजा नीलकंठ धाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के लिए शिवभक्तों की आमद हुई शुरू ऋषिकेश, संवाददाता।

बोल बम के जयकारों से गूंजा नीलकंठ धाम
बोल बम के जयकारों से गूंजा नीलकंठ धाम

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों का नीलकंठ धाम में जलाभिषेक को पहुंचना शुरू हो गया है। बुधवार को सैंकडों की संख्या में भक्तों ने ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ मंदिर की यात्रा की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना भी की।

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