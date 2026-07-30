कांवड़ मार्ग पर शराब के ठेकों को पर्दे से ढका, मीट की दुकानें बंद

कैराना। हरिद्वार व गोमुख से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों का आवागमन शुरु हो गया है। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं धार्मिक भावनाओं के अनुरूप संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। इसके तहत मार्ग पर स्थित सभी शराब के ठेकों को पर्दों से पूरी तरह ढकवा दिया गया है, जबकि अंडा, मांस और मछली की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिए गए है। कैराना क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से जारी निर्देशों का पालन कराते हुए शराब की दुकानों को पर्दों से ढकवा दिया, ताकि धार्मिक यात्रा के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर संचालित नॉनवेज होटल, ढाबों और अंडा-मांस की दुकानों को चार दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई दुकानदार अंडा, मांस या मछली बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के निर्देशों के बाद बुधवार से ही नगर के मुख्य कांवड़ मार्ग पर स्थित अंडा, मांस और मछली के होटल एवं दुकानें बंद कर दी गई हैं। नॉनवेज होटलों के बोर्ड भी काली पन्नी से ढकवाने शुरू कर दिए गए। वहीं, कांधला तिराहे पर वॉच टावर बनवाया गया है।