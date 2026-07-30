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भगवान शिव के जलाभिषेक को जाने लगे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार से पहले भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लाने की तैयारी शुरू कर दी है। भक्त पैदल और बाइक से यात्रा कर रहे हैं और दो रात का विश्राम करके जल लेकर घर लौटेंगे। इस दौरान तीर्थ स्थलों के भ्रमण का भी कार्यक्रम है।

भगवान शिव के जलाभिषेक को जाने लगे श्रद्धालु

मुरादाबाद। सावन का माह शुरू होने के साथ ही बम बम भोले का जयघोष भी होना शुरू हो गया है। तीन अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। इस पर दो अगस्त की देर रात से भगवान शिव का जलाभिषेक आरंभ हो जाएगा। इसके लिए भोले के भक्तों ने हरिद्वार एवं बृजघाट से गंगा जल लाना के लिए लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को हरिद्वार से पैदल गंगा जल ले कर लौट रहे बिलारी निवासी सरवन, प्रेम शंकर, बबलू, मानचंद्र, दिवांशु और अजय ने बताया वह रात में गांगन के आस पार विश्राम करेंगे। दो अगस्त की रात जलाभिषेक कर घर पहुंचेंगे।

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उधर चंदौसी से बाइक से जल लेने हरिद्वार चा रहे सोनू, प्रवीण, पवन, सुनील, जगराम और यतेंद्र ने बताया कि गुरुवार देर रात तक हरिद्वार पहुंच कर विश्राम करेंगे। दो दिन वहां के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। दो अगस्त को जल लेकर वहां से प्रस्थान करेंगे और दो की ही रात को चंदौसी पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा बरेली और उसके आसपास के लोग भी जल लेकर कांठ रोड से वापसी करते रहे। जबकि आज सावन का प्रथम दिन यानि पड़वा होने के कारण कुछ कांवड़िये नहीं गए यह कल दूज में हरिद्वार और बृजघाट के लिए रवाना होंगे।

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