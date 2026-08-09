आकर्षक कांवर लेकर निकले मोतिहारी और बंगाल के कांवरिये
शनिवार को सुल्तानगंज से बाबाधाम के लिए कई युवा कांवरिया सजाए गए कांवर लेकर रवाना हुए। कोलकाता के सन्नी मंडल ने दूसरी बार कांवर लिया है। कांवरियों का श्रद्धा और विश्वास है कि जबतक सामर्थ्य है, वे बाबाधाम जाएंगे। मोतिहारी के 11 युवाओं ने भी गंगाजल लेकर यात्रा की शुरू की।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। शनिवार को दर्जनों सुसज्जित व आकर्षक भारी कांवर लेकर कांवरिया बाबाधाम के लिए रवाना हुए। कोलकाता के कांवरिया सन्नी मंडल दूसरी बार कांवर लेकर जा रहे हैं। कांवरियों की टोली में शामिल युवा कांवरिया बताते हैं कि हमलोगों को बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। जब तक सामर्थ्य रहेगा कांवर लेकर बाबाधाम जाते रहेंगे। इधर, मोतिहारी के 11 युवा कांवरिया आकर्षक कांवर के साथ सुल्तानगंज पहुंचे और कांवर में गंगाजल लेकर बाबाधाम के लिए प्रस्थान किया। इस दल में शामिल कांवरिया अमन, प्रियांशु,अर्शित, विकेश, अंकित आदि ने बताया कि कुछ युवाओं की मन्नत है, कुछ श्रद्धा से जा रहे हैं।
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