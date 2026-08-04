शिवरात्रि को जलाभिषेक के लिए जल लेने जाने लगे श्रद्धालु
सावन का दूसरा सोमवार दस और शिवरात्रि ग्यारह अगस्त को है। श्रद्धालु हरिद्वार आर बृजघाट जल लेने के लिए रवाना हो गए हैं। बरेली और शाहजहांपुर से भक्त बाइकों और साइकिलों पर जल लेकर जाने के लिए निकल रहे हैं। उनका लक्ष्य जलाभिषेक करना है, जिसमें भक्तों में खासा उत्साह है।
सावन का दूसरा सोमवार दस और शिवरात्रि ग्यारह अगस्त की है। इन पर भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार आर बृजघाट जल लेने जाना शुरू कर दिया। आज मंगलवार को बरेली, शाहजहांपुर और उसके आसपास के शिव भक्त कांठ और दिल्ली रोड से रवाना हुए। बाइकों से एक जत्था नीलकंठ जल लेने गया, जबकि एक जत्था साइकिलों से रवाना हुआ। इन सभी का लक्ष्य रविवार की दोपहर तक वापसी कर रात में जलाभिषेक करना है। सावन का दूसरा सोमवार और शिव रात्रि लगातार दो दिन में हैं। इसलिए हो सकता है कि शिव भक्त दोनों में जलाभिषेक न कर बंट जाएं।
मगर भक्तों में उल्लास है और उन्होंने अभी से जल लेने जाना शुरू कर दिया है। हालांकि आज कांठ एवं दिल्ली रोड से बरेली, शाहजहांपुर और उसके आसपास के कांवड़ जत्थे ही गुजरे। स्थानीय और अधिकांश शिव भक्त शुक्रवार को बृजघाट रवाना होंगे।
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