सुदामा चरित्र सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु, श्रीकृष्ण विवाह व परीक्षित मोक्ष की कथा का हुआ श्रवण
सीता रोड स्थित गीता सत्संग भवन में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के आठवें दिन श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया। कथाव्यास प्रशान्त कुमार मिश्र ने सुदामा चरित्र और विवाह प्रसंग का वर्णन किया। कथा में भक्ति, समर्पण, और नाम-स्मरण का महत्व बताया गया। समारोह के अंत में श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया।
सीता रोड स्थित गीता सत्संग भवन में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के आठवें दिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। सुदामा चरित्र, भगवान श्रीकृष्ण के विवाह प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथा सुन श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कथा के दौरान भगवान के प्रति अटूट भक्ति, समर्पण और निष्काम प्रेम का संदेश दिया गया। कथाव्यास प्रशान्त कुमार मिश्र ने भगवान श्रीकृष्ण के विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान ने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए 16,108 विवाह किए और अपनी योगमाया से प्रत्येक रानी के साथ एक साथ उपस्थित रहते थे। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धनता के बावजूद सुदामा के मन में धन की इच्छा नहीं थी।
वे केवल अपने सखा भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने द्वारका पहुंचे थे। भगवान ने उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर बिना मांगे ही उनके जीवन को सुख-समृद्धि से भर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास होता है। परीक्षित मोक्ष प्रसंग में कथाव्यास ने बताया कि राजा परीक्षित ने जीवन के अंतिम समय में भगवान के श्रीचरणों का स्मरण कर परमपद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम-स्मरण और सत्संग ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दिवाकर पाठक, यथार्थ कृष्ण पाठक, अनुपम शर्मा, मनोज कुमार, सत्यवीर सिंह, सुधांशु उपाध्याय, हर्ष शर्मा, रविंद्र शर्मा, देवकी नंदन, संजय परासरी, यतीश शर्मा एवं माधव मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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