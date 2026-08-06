त्रिकुट पहाड़ : बंदरों ने 20 श्रद्धालुओं को काटा
देवघर, प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला के दौरान घूमने त्रिकूट पहाड़ पहुंचे श्रद्धालुओं को बंदरों ने काट कर घायल कर दिया। घायलों ने अपना इलाज स्वास्थ्य
देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान घूमने त्रिकूट पहाड़ पहुंचे श्रद्धालुओं को बंदरों ने काट कर घायल कर दिया। घायलों ने अपना इलाज स्वास्थ्य शिविर में कराया। जानकारी के अनुसार बुधवार को करीब 20 श्रद्धालुओं को बंदरों ने काट लिया है। घायलों को मौके पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार त्रिकुट पहाड़ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घूमने पहुंचे थे। उसी दौरान बंदरों का झुंड अचानक आक्रामक हो गया और कई श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। बंदरों के काटने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभाल घायलों को डॉक्टरी सहायता उपलब्ध करायी। घायलों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और राजस्थान के श्रद्धालु शामिल बताए गए हैं।
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