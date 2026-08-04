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पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सेवा कर रेड क्रॉस ने निभाया सेवा धर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।श्रावण मास की पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथधाम आए लाखों देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर शाखा के पदाध

पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सेवा कर रेड क्रॉस ने निभाया सेवा धर्म

देवघर,प्रतिनिधि। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथधाम आए लाखों देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर शाखा के पदाधिकारी, सदस्य एवं स्वयंसेवक समर्पण के साथ जुटे रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सहायता के लिए रेड क्रॉस द्वारा नेहरू पार्क में स्थापित सेवा शिविर में दिनभर सेवा कार्य जारी रहा। सेवा शिविर में श्रद्धालुओं को पेयजल सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ के बावजूद रेड क्रॉस के सदस्य पूरी निष्ठा के साथ सेवा में लगे रहे और नेहरू पार्क में श्रद्धालुओं की भीड़ समाप्त होने तक सेवा कार्य अनवरत जारी रखा। साथ ही श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।

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साथ ही पूरे कांवरिया पथ में रेड क्रॉस द्वारा अनवरत टोटो एम्बुलेंस से चलंत प्राथमिक चिकित्सा सेवा के माध्यम से कांवर यात्रा के दौरान थकान, कमजोरी, चोट अथवा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या से परेशान श्रद्धालुओं को मौके पर ही आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। रेड क्रॉस की टीम द्वारा कांवरिया पथ के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहकर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर नजर रखी गई। मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर शाखा के चेयरमैन जीतेश राजपाल ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान नेहरू पार्क सेवा शिविर के साथ-साथ कांवरिया पथ एवं मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सेवा गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही है। जिसमें संस्था के पदाधिकारी, सदस्य एवं स्वयंसेवक पूरे मेला अवधि में चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ताकि बाबानगरी आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक बन सके। इस अवसर पर सेवा कार्य में रेड क्रॉस के कार्यकारिणी सदस्य सुरेशानंद झा, देवनंदन झा, रीता चौरसिया, उमा छावछरिया, अर्चना भगत,आजीवन सदस्य शिबू सिंह, ज्योति कुमारी, विजया सिंह, गीता हिसारिया, कविता हिसारिया, प्रीति हिसारिया, नीतू शर्मा, लक्ष्मी सुल्तानिया, वीणा शाह, रीतिका झाझरिया सहित अन्य सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

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