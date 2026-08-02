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स्कॉर्पियो की टक्कर से कांवरिया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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घोरावल में मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर शिवद्वार जा रहे 55 वर्षीय नंदलाल को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्कॉर्पियो चालक नंदलाल को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। नंदलाल पिछले 40 वर्षों से यह यात्रा करते आ रहे हैं।

स्कॉर्पियो की टक्कर से कांवरिया घायल

घोरावल। मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर शिवद्वार में जलाभिषेक करने जा रहे एक कांवरिया को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार रात मिर्जापुर जनपद के बरकछा पहाड़ी के पास हुई।घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी 55 वर्षीय नंदलाल पुत्र गणेश प्रसाद शनिवार शाम बरिया घाट से कांवर लेकर शिवद्वार के लिए पैदल निकले थे। रात करीब आठ बजे बरकछा पहाड़ी के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नंदलाल के सिर, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो सवार घायल नंदलाल को राजगढ़ के एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर परिजन उन्हें वहां से मिर्जापुर ट्रामा सेंटर ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया कि नंदलाल पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार मिर्जापुर के बरिया घाट से कांवर लेकर शिवद्वार में जलाभिषेक करने आते रहे हैं।

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