बांका: दिव्यांग शिवभक्त एक पैर पर लाठी के सहारे बाबा धाम रवाना
बांका से आनंद की रिपोर्ट के अनुसार, समस्तीपुर का एक दिव्यांग शिवभक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए एक पैर पर लाठी के सहारे श्रावणी मेले की ओर बढ़ा। उसकी गहरी आस्था और जलाभिषेक की इच्छा ने सभी को प्रभावित किया। कांवरियों ने भी उसका हौसला बढ़ाया, जिससे उसकी यात्रा और भी प्रेरणादायक बन गई।
बांका से आनंद की रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर कांवरियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में समस्तीपुर के एक दिव्यांग शिवभक्त श्रद्धा और आस्था की अनूठी मिसाल पेश करते हुए एक पैर पर लाठी के सहारे बाबा धाम के लिए रवाना हुए। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ कांवरिया पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। शारीरिक परेशानी के बावजूद उनके चेहरे पर बाबा भोलेनाथ के प्रति गहरी आस्था और जलाभिषेक की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में उन्हें देखकर अन्य कांवरियों ने उनका उत्साह बढ़ाया। शिवभक्त ने बताया कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की उनकी गहरी इच्छा है।
इसी आस्था के बल पर वह कठिन यात्रा कर रहे हैं। कांवरिया पथ पर उनकी श्रद्धा और हौसले को देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक नजर आए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें