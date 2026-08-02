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बेटे के जन्म और सरकारी नौकरी मिलने पर परिवार समेत ला रहे कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हरियाणा के राकेश ने 12 साल बाद बेटे मोहित के जन्म और सरकारी नौकरी की मन्नत पूरी होने पर पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। पिछले 10 सालों से कांवड़ लेकर आ रहे राकेश का मानना है कि इस बार की यात्रा खास है। परिवार ने भोलेनाथ का आभार जताने का संकल्प लिया है।

बेटे के जन्म और सरकारी नौकरी मिलने पर परिवार समेत ला रहे कांवड़

कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और मन्नत जब पूरी होती है तो आस्था और गहरी हो जाती है। हरियाणा निवासी राकेश पुत्र मुरली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार की दो बेटियों के बाद करीब 12 साल के इंतजार के बाद बेटे मोहित का जन्म हुआ। इसी बीच राकेश की सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों मन्नतें पूरी होने पर अब राकेश पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने निकले हैं। राकेश ने बताया कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा उनके लिए खास है।

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राकेश ने बताया कि उनके परिवार में पहले दो बेटियां थीं। करीब 12 साल बाद बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम मोहित रखा है। इसी दौरान उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई। परिवार ने इसे भोलेनाथ की कृपा माना और मन्नत पूरी होने पर महादेव को कांवड़ चढ़ाने का संकल्प लिया। राकेश इस बार अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर परिवार के साथ वह शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। राकेश का कहना है कि 10 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मन में अलग ही खुशी है। बेटे का जन्म और सरकारी नौकरी लगने की मन्नत पूरी होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आभार जताना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान परिवार के सदस्य भी उत्साह के साथ ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राकेश के लिए इस बार की यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि परिवार की वर्षों पुरानी मन्नत पूरी होने की खुशी का उत्सव भी है।

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