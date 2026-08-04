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30 किलो पीतल के दो घंटे लेकर निकला शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर, गाजियाबाद के लोनी निवासी मुकेश कुमार ने 15-15 किलो वजन के दो पीतल के घंटे लेकर पदयात्रा की। एक घंटा टूटने पर उन्होंने दिल्ली से नया घंटा मंगवाया। मुकेश अपनी मन्नत पूरी होने पर गंगाजल अर्पित करने के बाद घंटा बाबा जाहरवीर मंदिर और माता पूर्णागिरि धाम में चढ़ाएंगे।

30 किलो पीतल के दो घंटे लेकर निकला शिवभक्त

मुजफ्फरनगर। शहर के शिव चौक पर परिक्रमा कर गाजियाबाद के लोनी निवासी शिवभक्त मुकेश कुमार अपनी कांवड़ में 15-15 किलो वजन के दो पीतल के घंटे लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान एक घंटा टूटने पर उन्होंने दिल्ली से नया घंटा मंगवाया। मुकेश अपनी मन्नत पूरी होने पर गंगाजल अर्पित करने के बाद एक घंटा बाबा जाहरवीर मंदिर और दूसरा उत्तराखंड स्थित माता पूर्णागिरि धाम में चढ़ाएंगे।

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