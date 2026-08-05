पैरों में घुंघरुओं की छन-छन के बीच गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियां

पैरों में घुंघरुओं की छन-छन के बीच गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियां
बागपत में मंगलवार को कांवड़ियों का आवागमन जारी रहा, जिससे माहौल भक्तिमय बना। भक्तों के लिए शिविरों में आराम, चिकित्सा और खाने की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों का उत्साह देखते बन रहा है, और प्रशासन ने भी उनकी सहूलियत के लिए व्यवस्था की है। गर्मी और बारिश का सामना कर कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
बागपत। बागपत में मंगलवार को पूरे दिन कांवड़ियों का आवागमन जारी रहा। जिसके चलते दिल्ली-सहरनपुर नेशनल हाइवे पर माहौल भक्तिमय बना रहा। पैरों में बंधे घूंघरूओं की छन-छन के बीच शिवभक्त कांवड़ियां हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। वहीं, कांवड़ियों की सेवाओं का दौर भी शिविरों में बखूबी चल रहा है। शिविरों में भक्तों के लिए आराम, चिकित्सा, मालिश और खाने की व्यवस्था की गई है। जैसे-जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जिले का माहौल भी भोलेमय होता जा रहा है। दिल्ली-सहरनपुर नेशनल हाइवे पर कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं, कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था कड़ी की गई है। गर्मी के कारण कांवड़ियों को चलने में दिक्कत तो हो रही थी लेकिन, मंगलवार को हुई बूंदाबांदी और बारिश ने उनका सफर आसान कर दिया। दिनभर कांवड़िये भगवान महादेव की भक्ति में चूर होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान करते रहे। कांवड़ियों का कहना था कि गर्मी-बारिश उनकी आस्था पर भारी नहीं पड़ सकती। वहीं, कांवड़ शिविरों में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें चिकित्सा से लेकर खानपान आदि की विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है。
सुबह शाम ज्यादा सफर तय कर रहे कांवड़िए
कांवड़िएं सुबह और शाम के समय ज्यादा सफर तय कर रहे हैं। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे पर कांवड़ शिविर लगाने वाले पंडित जयराम ने बताया कि शिवभक्त सड़कों पर सुबह और शाम ज्यादा चल रहे है, जबकि दिन में कांवड़िएं शिविरों में आराम कर रहे है।
हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए गंतव्य के लिए बढ़ रहे कांवड़ियां
दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे से सैकड़ों कांवड़ियां भगवान महादेव का जयघोष करते हुए अपने गंतव्य के लिए बढ़े। इस बीच कई बड़ी कांवड़ भी बागपत से होकर गुजरी। जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही।
पुलिस अलर्ट, गश्त भी बढ़ाई
हिन्दू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा सैलाब सावन माह की शिवरात्रि पर दिखाई देता है। बागपत जिले से हर साल करीब 30 हजार शिवभक्त कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख के लिए रवाना होते हैं। आसपास के जिलों और राज्यों की संख्या अलग रहती है। वहीं, हरिद्वार से भी कई बेड़े जल लेकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचते हैं। इसके चलते दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, बागपत-मेरठ हाईवे, मुजफ्फरनगर-बागपत रोड कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। भारी वाहनों पर रोक के साथ ही छोटे वाहनों पर भी रोक लगा दी जाती है। इस दौरान कांवड़ियों के सैलाब के चलते सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। यातायात पूरी तरह ठप रहता है। इन रूटों पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती का खाका तैयार कर लिया गया है। चेकिंग बैरियर और पुलिस पिकेट के जरिए कांवड़ मार्गों की सुरक्षा की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें