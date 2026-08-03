बच्चों संग कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, देश में खुशहाली की मांगी दुआ
हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के गांव अटौर के प्रिया और संजीव अपने बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर हैं। यह उनका दूसरा कांवड़ यात्रा है, जो 1 अगस्त को शुरू हुई थी और 11 अगस्त को शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रेम, भाईचारा और खुशहाली की प्रार्थना की।
पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के गांव अटौर निवासी प्रिया और संजीव अपने बच्चों 9 वर्षीय लक्ष्य और 10 वर्षीय टीटो के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। प्रिया ने बताया कि यह उनकी दूसरी कांवड़ यात्रा है। परिवार 1 अगस्त को सुबह चार बजे हरिद्वार से रवाना हुआ था और 11 अगस्त को गांव अटौर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेगा। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ से उनकी प्रार्थना है कि देश में प्रेम, भाईचारा और खुशहाली बनी रहे तथा सभी का जीवन सुखमय हो।
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