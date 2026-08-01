मानपुरी शिविर में शिवभक्त की तबीयत बिगड़ी, सीएचसी में कराया भर्ती
गंगनहर कांवड़ मार्ग पर मानपुरी के पास एक शिवभक्त राजवीर सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने एंबुलेंस से उसे सीएचसी में भर्ती कराया। उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ, और उसे शिविर में वापस छोड़ दिया गया। राजवीर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया था।
गंगनहर कांवड़ मार्ग पर मानपुरी के पास शनिवार को शिविर में ठहरे राजस्थान के एक शिवभक्त की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने एंबुलेंस से शिवभक्त को सीएचसी में भर्ती कराया। उपचार के बाद जहां उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। बाद में इसे छुट्टी देकर शिविर में ही छोड़ दिया गया। राजस्थान के अलवर निवासी राजवीर सिंह पुत्र चोमू ने बुधवार को हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी। शनिवार को वह कांवड़ लेकर मानपुरी के पास शिविर में पहुंचा। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। साथी कांवड़ियों की सूचना पर स्वास्थ्य कर्मी मौके पर पहुंचे।
उन्होंने एंबुलेंस की मदद से शिवभक्त को सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद आराम मिलने पर उसे छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वापस शिविर तक पहुंचाया। जहां से वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया।
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