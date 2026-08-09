गंगा स्नान के दौरान नदी में बहा कांवड़िया, जान जोखिम में डाल कर खतरे के स्थान पर लोग कर रहे गंगा
हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास एक कांवड़िया गंगा में डूब गया। उसने रेलिंग के बाहर खड़े होकर स्नान किया और तेज बहाव में समा गया। जल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कांवड़ मेला के दौरान अब तक सात कांवड़ियों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन ने चेतावनी दी है।
हरिद्वार। हरकी पैड़ी धनुष पुल के पास रेलिंग के बाहर खड़ा एक कांवड़िया गंगा में डुबकी लगाते ही तेज बहाव के साथ गहरे पानी में समा गया। आसपास खड़े लोगो ने उसका वीडियो बना लिया। कांवड़िए के गंगा में डूबने के वीडियो के आधार पर जल पुलिस नदी में खोजबीन कर रही है। पुलिस और प्रशासन की अपील के बावजूद कांवड़िए जान जोखिम में डालकर खतरे वाले स्थानों पर गंगा स्नान कर रहे है। कांवड़ मेला अवधि में तीन अलग अलग घटनाओं में अभी तक सात कांवड़ियों की डूबने से मौत हो चुकी।
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