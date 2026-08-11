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भोले की बाइक खंभे से टकराने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिव भक्त कावडिये की बिजली के खम्भे में टकराने से मौत हो गई। घटना सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के गांव खुडाना में हुई। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लाया गया लेकिन बाद में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

भोले की बाइक खंभे से टकराने से मौत

हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिव भक्त कावडिये की बाइक बिजली के खंभे में टकरा जाने से मौत हो गई ।सहारनपुर थाना ननौता के गांव खुडाना के सुधीर पुत्र महिपाल अपने साथी अश्वनी के साथ बाइक से हरिद्वार से जल लेकर चला था हरिद्वार के गांव खानपुर में शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के बाद लक्सर रोड से होता हुआ सुवाहेडी गांव के पास जैसी पहुंचा तो सामने से गाड़ी को बचाने के चक्कर में खंभे से टकरा गया जिसको ग्रामीणों ने उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

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