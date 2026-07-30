गोमुख से 1539 किमी की कांवर पदयात्रा कर चिटाही धाम पहुंचे सुशील
तेतुलमारी के शिवभक्त सुशील कुमार केवट ने 29 जुलाई को रामराज मंदिर पहुंचकर 1539 किलोमीटर की कांवर पदयात्रा पूरी की। उन्होंने गोमुख से पवित्र गंगाजल लेकर यात्रा शुरू की थी। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुशील का स्वागत किया गया।
तेतुलमारी निवासी शिवभक्त सुशील कुमार केवट राज निषाद उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से पवित्र गंगाजल लेकर 1539 किलोमीटर की कठिन कांवर पदयात्रा पूरी कर बुधवार, 29 जुलाई को चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर पहुंचे। उन्होंने 14 मई 2026 को गोमुख में कलश में गंगाजल भरकर यात्रा शुरू की थी और 77वें दिन मंदिर पहुंचे। तीन अगस्त को सावन की पहली सोमवारी पर मंदिर के मुख्य यजमान सह धनबाद सांसद ढुलू महतो की उपस्थिति में भोले बाबा का उसी पवित्र गंगाजल से जलाभिषेक किया जाएगा। रामराज मंदिर परिसर में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ शिवभक्त सुशील का स्वागत किया।
सुशील ने बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने झारखंड से बागेश्वर धाम (मध्यप्रदेश) तक पदयात्रा की थी, जबकि 2025 में झारखंड से बाबा बर्फानी अमरनाथ तक साइकिल से यात्रा कर दर्शन किया था। कांवर के दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए रामराज मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर मंदिर के मुख्य आचार्य बिपिन तिवारी, कमेटी अध्यक्ष चंदन कुमार महतो व उनकी पत्नी डोली देवी तथा सरिता देवी, पूजा देवी, लक्ष्मी देवी, राजीव मित्रा, बाबुलाल महतो समेत श्रद्धालु मौजूद थे।
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