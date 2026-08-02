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आईजीआरएस में देवीपाटन मंडल को फिर मिला प्रथम स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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देवीपाटन मंडल ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर जुलाई महीने में प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। मंडल ने 110 में से 104 अंक प्राप्त कर 94.55% सफलता दर दर्ज की है। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की सख्त मॉनिटरिंग इस सफलता का प्रमुख कारण है।

आईजीआरएस में देवीपाटन मंडल को फिर मिला प्रथम स्थान

गोण्डा, संवाददाता। सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर देवीपाटन मंडल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। जुलाई की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। मंडल ने 110 में से 104 अंक प्राप्त कर 94.55 प्रतिशत सफलता दर दर्ज की। खास बात यह है कि देवीपाटन मंडल पिछले पांच माह से लगातार प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंडलों में शामिल है। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की सख्त मॉनिटरिंग और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की व्यवस्था को इस उपलब्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। मंडल के चारों जिलों गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाती है।

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हर माह आयोजित समीक्षा बैठकों में लंबित प्रकरणों, निस्तारण की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का आकलन किया जाता है। मंडलायुक्त स्वयं प्रत्येक माह रैंडम आधार पर पांच शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं। यदि केवल औपचारिक या कागजी निस्तारण पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है। महिलाओं और बेटियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संचालित मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद और संध्या संवाद कार्यक्रमों ने भी शिकायत निस्तारण व्यवस्था को मजबूत बनाया है। मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई में प्रथम तथा मई में द्वितीय स्थान प्राप्त कर देवीपाटन मंडल ने निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडलायुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना तथा आमजन को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिया।

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