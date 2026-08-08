देवी के विभिन्न स्वरूपों की कथा सुनाई
बाड़ेछीना के ग्राम कुमोली स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत कथा जारी है। पांचवे दिन कथा व्यास मनोज पांडेय ने मां भगवती के स्वरूपों की कथा सुनाई। विधायक मनोज तिवारी ने धार्मिक आयोजनों की संस्कृति और संस्कारों के लिए महत्ता बताई। आयोजक देवकीनंदन जोशी और दया कृष्ण जोशी शामिल रहे।
प्रशांत रावत, धौलछीना। बाड़ेछीना के ग्राम कुमोली स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत कथा जारी है। पांचवे दिन कथा व्यास मनोज पांडेय ने मां भगवती के अलग-अलग स्वरूपों की कथा सुनाई। कथा सुनने पहुंचे विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करते हैं। यहां आयोजक देवकीनंदन जोशी व दया कृष्ण जोशी आदि रहे।
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