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घोरमारा ओपी के पास कार-ऑटो की टक्कर, तीन श्रद्धालु घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर, प्रतिनिधि।श्रावणी मेला के दौरान मंगलवार को घोरमारा तीन नंबर ओपी क्षेत्र के समीप एक कार-ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर में ऑटो सवार तीन श्रद्ध

घोरमारा ओपी के पास कार-ऑटो की टक्कर, तीन श्रद्धालु घायल

देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान मंगलवार को घोरमारा तीन नंबर ओपी क्षेत्र के समीप एक कार-ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर में ऑटो सवार तीन श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों व ओपी पुलिस को होने पर सभी घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। ओपी में कार्यरत डीएसपी सुमित प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार बिहार नंबर की है। जबकि ऑटो देवघर जिले में निबंधित है। घटना में घायल श्रद्धालुओं में बंगाल के आसानसोल निवासी चंदन रवानी, चुलबुल चौधरी, प्रकाश चौधरी शामिल है।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तीव्र मोड़ होने के कारण दोनों वाहन एक-दूसरे में टक्कर हो गई होगी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनें जब्त कर ली है। दुर्घटना को लेकर संबंधित वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घोरमारा तीन नंबर ओपी के पास मोड़ काफी खतरनाक है। विशेषकर श्रावणी मेला के दौरान इस मार्ग पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। भारी भीड़ और लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण यहां हर वर्ष छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

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