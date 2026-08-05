श्रावणी मेला : छठे दिन 1.51 लाख ने किया बाबा का जलाभिषेक
देवघर,प्रतिनिधिराजकीय श्रावणी मेला, 2026 के छठे दिन मंगलवार को भी बाबा नगरी में कांवरियों व श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:08 बजे
देवघर,प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के छठे दिन मंगलवार को भी बाबा नगरी में कांवरियों व श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:08 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख 51 हजार 373 रही। प्रशासनिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को बाह्य अरघा के माध्यम से 43 हजार 859 जबकि आंतरिक अरघा के माध्यम से 1 लाख 796 कांवरयिा और श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। वहीं शीघ्र दर्शनम के माध्यम 6 हजार 718 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण कर मंगलकामना की। उधर राजकीय श्रावणी मेला-2026 की पहली सोमवारी के बाद मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एसपी प्रवीण पुष्कर कांवरिया रूट लाइन में सक्रिय रहे।
विभिन्न संवेदनशील स्थलों का लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के सुगम जलार्पण की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसपी विभिन्न प्वाइंटों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। उन्होंने कतार व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन, सुरक्षा प्रबंधन व आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी प्रवीण पुष्कर श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंचे।
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