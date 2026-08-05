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श्रावणी मेला : छठे दिन 1.51 लाख ने किया बाबा का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधिराजकीय श्रावणी मेला, 2026 के छठे दिन मंगलवार को भी बाबा नगरी में कांवरियों व श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:08 बजे

श्रावणी मेला : छठे दिन 1.51 लाख ने किया बाबा का जलाभिषेक

देवघर,प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के छठे दिन मंगलवार को भी बाबा नगरी में कांवरियों व श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह 4:08 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख 51 हजार 373 रही। प्रशासनिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को बाह्य अरघा के माध्यम से 43 हजार 859 जबकि आंतरिक अरघा के माध्यम से 1 लाख 796 कांवरयिा और श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। वहीं शीघ्र दर्शनम के माध्यम 6 हजार 718 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण कर मंगलकामना की। उधर राजकीय श्रावणी मेला-2026 की पहली सोमवारी के बाद मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एसपी प्रवीण पुष्कर कांवरिया रूट लाइन में सक्रिय रहे।

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विभिन्न संवेदनशील स्थलों का लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं के सुगम जलार्पण की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसपी विभिन्न प्वाइंटों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। उन्होंने कतार व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन, सुरक्षा प्रबंधन व आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी प्रवीण पुष्कर श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंचे।

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