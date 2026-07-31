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बाबा वैद्यनाथ की नगरी में उमड़ी भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में 30 जुलाई 2026 को राजकीय श्रावणी मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग में से बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने और जलार्पण के लिए आ रहे हैं। मेला में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है, और पूरा बाबा नगरी बोल बम और हर-हर महादेव के नारों से गूंज रहा है।

बाबा वैद्यनाथ की नगरी में उमड़ी भक्तों की भीड़

देवघर, प्रतिनिधि। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में राजकीय श्रावणी मेला का शुभारंभ 30 जुलाई 2026 गुरुवार हो चुका है। श्रावणी मेला के दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ मनोकामना लिंग बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने, पूजा-अर्चना करने व बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए देशभर से श्रद्धालु बाबानगरी आ रहे हैं। वहीं श्रावणी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 04:13 बजे से ही बाबा मंदिर का पट खुलते ही बाबा दरबार में श्रद्धालु सुलभ व सुरक्षित जलार्पण कर रहे हैं। श्रावणी मेला शुरु होते ही बाबा वैद्यनाथधाम में देवतुल्य श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थल बाबा वैद्यनाथधाम देवघर में आस्था का महापर्व श्रावणी मेला शुरू होते ही पूरी बाबानगरी बोल बम और हर-हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो रही है।

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पूरी बाबानगरी केसरियामय रंग में रंगी हुई है और देवतुल्य कांवरियों का आना लगातार जारी है।

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