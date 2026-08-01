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श्रावणी मेला : अत्याधुनिक तकनीकों के विशेष वाहनों व हाई-टेक उपकरणों का प्रयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 शुभारंभ होने के साथ ही बाबानगरी में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। राजकीय

श्रावणी मेला : अत्याधुनिक तकनीकों के विशेष वाहनों व हाई-टेक उपकरणों का प्रयोग

देवघर,प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 शुभारंभ होने के साथ ही बाबानगरी में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार देवघर नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं को सुलभ, स्वच्छ, सुरक्षित और दुर्गंधमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम 24 घंटे अलर्ट मोड पर कार्यरत है। ​मेला क्षेत्र में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों, विशेष वाहनों और हाई-टेक उपकरणों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

अत्याधुनिक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं

​मेला क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही प्रमुख अत्याधुनिक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं :- कांवरिया रूट और संपूर्ण मेला क्षेत्र में जगह-जगह आधुनिक चालित/चलंत शौचालयों की व्यवस्था की गई है। ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। शौचालयों, परिसरों और मुख्य सड़कों की त्वरित एवं कीटाणुरहित धुलाई के लिए अत्याधुनिक शक्तिशाली वाटर जेटिंग/वॉशिंग मशीनों को लगाया गया है। इससे कम समय और कम पानी में प्रभावी सफाई सुनिश्चित हो रही है। मंदिर परिसर के आसपास, संकीर्ण गलियों, होल्डिंग पॉइंटों और शेडों की गहराई से सफाई के लिए पोर्टेबल हाई-प्रेशर वाशिंग गन और पावर वाशर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम तथा मक्खी-मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए विशेष फॉगिंग वाहनों (मोपेड/थ्री-व्हीलर आधारित) के माध्यम से लगातार कीटनाशक दवाओं और धुएं का छिड़काव किया जा रहा है। कांवरिया पथ, टेंट सिटी और मुख्य संपर्क मार्गों के किनारे नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा दिन-रात ब्लीचिंग पाउडर एवं चूने का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वातावरण पूरी तरह दुर्गंध रहित बनी हुई है।

वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन

वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन व डस्टबिन की व्यवस्था :- श्रावणी मेला परिसर में जगह-जगह सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग एकत्रित करने के लिए रंग आधारित डस्टबिन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति एवं धुलाई कार्यों के लिए ट्रैक्टर-टैंकरों की निरंतर आवाजाही बनी हुई है। इसके अलावा ​शहर को स्वच्छ रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को सात जोन में विभाजित कर सैकड़ों सफाई मित्रों की तैनाती की गई है। सफाई मित्र तीन अलग-अलग शिफ्टों में 24 घंटे मुस्तैद रहकर निरंतर सफाई, सैनिटाइजेशन और कचरा निष्पादन का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने कहा है कि ​राजकीय श्रावणी मेला 2026 में देवघर नगर निगम हाई-टेक मशीनों और 24x7 मुस्तैद सफाई-दूतों के साथ बाबानगरी आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ, सुरक्षित और दिव्य माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजकीय श्रावणी मेला 2026 कब शुरू हुआ?
राजकीय श्रावणी मेला 2026 शुभारंभ हो चुका है।
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