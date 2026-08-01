एसपी ने कांवरिया रूट व अस्थायी ओपी का किया निरीक्षण
देवघर,प्रतिनिधिराजकीय श्रावणी मेला-2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को एसपी प्रवीण पुष्कर ने कांवरिय
देवघर,प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला-2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को एसपी प्रवीण पुष्कर ने कांवरिया रूट लाइन और मेला क्षेत्र में स्थापित अस्थायी ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी ओपी संख्या-06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, कतारबद्ध आवागमन, सुरक्षा प्रबंध और विधि-व्यवस्था की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी ने विशेष रूप से कांवरिया रूट पर अतिक्रमण पर नजर रखने और अवैध कब्जों के कारण आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देने का निर्देश दिया। कहा कि श्रद्धालुओं व आम नागरिकों के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से मुस्तैदी, अनुशासन और संवेदनशील व्यवहार के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की, ताकि श्रावणी मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें