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पुलिस ने दिव्यांग श्रद्धालु को कराया सुगम जलार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर पुलिस ने 2026 के श्रावणी मेला के दौरान एक दिव्यांग श्रद्धालु की सहायता की। उन्होंने श्रद्धालु को पानी अर्पित करने के लिए सुरक्षित रूप से बाबा वैद्यनाथ मंदिर तक पहुंचाया। श्रद्धालुओं ने पुलिस के मानवीय व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया। पुलिस ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद की है।

पुलिस ने दिव्यांग श्रद्धालु को कराया सुगम जलार्पण

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान देवघर पुलिस का संवेदनशील और सेवा-भाव वाला चेहरा शनिवार को देखने को मिला। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए पहुंचे एक दिव्यांग श्रद्धालु को पुलिसकर्मियों ने विशेष सहयोग प्रदान करते हुए सुरक्षित व सुगमता से मंदिर तक पहुंचा जलार्पण कराया। मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग श्रद्धालु को भीड़ के बीच आगे बढ़ने में परेशानी का सामना करते देखा, तो तत्काल सहायता के लिए आगे आए। पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालु को सुरक्षित रूट लाइन से मंदिर तक पहुंचाया और जलार्पण की पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। श्रद्धालु और परिजनों ने देवघर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

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श्रद्धालुओं ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस का मानवीय व्यवहार भी लोगों का विश्वास मजबूत कर रहा है। भीड़भाड़ के बीच पुलिसकर्मी लगातार बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सहायता करते नजर आ रहे हैं।

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