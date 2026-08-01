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श्रावणी मेला : अब कोई नहीं छूटेगा अपनों से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर पुलिस ने श्रावणी मेला-2026 में बिछड़ने वाले बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत, परिवार के मोबाइल नंबर को बच्चों और दिव्यांगों के हाथ या शरीर पर लिखा जाएगा, जिससे उन्हें जल्दी पहचानने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था बिहार-झारखंड सीमा पर लागू की गई है।

श्रावणी मेला : अब कोई नहीं छूटेगा अपनों से

देवघर, कौशल किशोर मंडल। राजकीय श्रावणी मेला-2026 में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बीच इस बार देवघर पुलिस ने ऐसी मानवीय पहल शुरू की है, जो भीड़ में बिछड़ने वाले बच्चों, दिव्यांगों और असहाय श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर बिहार-झारखंड सीमा से ही विशेष व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत छोटे बच्चों, बोलने में असमर्थ लोगों, दिव्यांग श्रद्धालुओं और ऐसे व्यक्तियों के हाथ या शरीर के सुरक्षित हिस्से पर उनके परिजनों का मोबाइल नंबर परमानेंट मार्कर से लिखा जा रहा है।

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पुर्नमिलन की प्रक्रिया में तेजी

श्रावणी मेले के दौरान हर वर्ष लाखों कांवरिए और श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। भारी भीड़ के कारण कई बार छोटे बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं। कई मामलों में बच्चे अपने घर का पता या मोबाइल नंबर भी नहीं बता पाते, जिससे उन्हें परिवार से मिलाने में काफी समय लग जाता है। इसी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के उद्देश्य से देवघर पुलिस ने यह नई पहल शुरू की है। पुलिस की यह व्यवस्था बिहार-झारखंड सीमा पर ही लागू कर दी गई है। जैसे ही कोई परिवार छोटे बच्चे, दिव्यांग सदस्य या ऐसे व्यक्ति के साथ सीमा में प्रवेश करता है, वहां तैनात पुलिसकर्मी उनकी सहमति से बच्चे के हाथ या शरीर के किसी सुरक्षित हिस्से पर परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यह नंबर आपात स्थिति में पहचान का सबसे आसान माध्यम बनेगा।

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सरल लेकिन उपयोगी नवाचार

यह पहल विशेष रूप से उन बच्चों और व्यक्तियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। कई बार मानसिक रूप से कमजोर, दिव्यांग या बोलने में असमर्थ श्रद्धालु भी भीड़ में बिछड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में यदि उनके पास कोई पहचान उपलब्ध नहीं होती तो उन्हें परिजनों तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। अब हाथ पर लिखा मोबाइल नंबर पुलिस और खोया-पाया केंद्र के लिए तत्काल संपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। पुलिस का मानना है कि यह छोटी-सी पहल बड़ी परेशानियों को रोक सकती है। यदि कोई बच्चा या दिव्यांग श्रद्धालु भीड़ में भटक जाता है तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या खोया-पाया केंद्र के कर्मचारी उसके हाथ पर लिखे मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क कर परिजनों को सूचना दे सकेंगे।

श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था

इससे परिवारों की चिंता कम होगी और बिछड़े लोगों को कम समय में सुरक्षित उनके अपनों तक पहुंचाया जा सकेगा। श्रावणी मेले में पहले से ही सीसीटीवी निगरानी, खोया-पाया केंद्र, हेल्प डेस्क, अस्थायी पुलिस ओपी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। अब इस नई व्यवस्था ने सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक मानवीय एवं प्रभावी बना दिया है। श्रद्धालुओं ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना कर रहे है। कांवरियों का कहना है कि लाखों की भीड़ वाले मेले में छोटे बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। ऐसे में हाथ पर मोबाइल नंबर लिखने जैसी सरल लेकिन उपयोगी व्यवस्था कई परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगी। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से मेले के दौरान बिछड़ने की घटनाओं में परिजनों से पुनर्मिलन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और आसान होगी.

सवाल और जवाब

धन्यवाद, इस पहल को किसने शुरू किया?
यह पहल देवघर पुलिस द्वारा शुरू की गई है।
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