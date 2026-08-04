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श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अलर्ट रही पुलिस, पूरी रात मेला क्षेत्र में रहे एसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर, प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और यातायात व्यवस्था को लेकर देवघर पुलिस अलर्ट मोड में है। पहली सोमवारी क

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अलर्ट रही पुलिस, पूरी रात मेला क्षेत्र में रहे एसपी

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और यातायात व्यवस्था को लेकर देवघर पुलिस अलर्ट मोड में है। पहली सोमवारी को लेकर एसपी प्रवीण पुष्कर ने रविवार देर रात बाबा मंदिर परिसर, शिवगंगा, मानसरोवर, नंदन पहाड़, कांवरिया पथ तथा शहर के प्रमुख मार्गों का लगातार निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा की। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ की निगरानी की गई तथा विभिन्न ड्यूटी प्वाइंट पर तैनात अधिकारियों से लगातार संपर्क कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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एसपी ने बाबा मंदिर से लेकर नंदन पहाड़ और कांवरिया रूट का जायजा लिया। चौक-चौराहे, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती सुनिश्चित कराई। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को दर्शन मार्ग, पार्किंग स्थल, कांवरिया पथ और अन्य आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध कराते रहे, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को रूट चार्ट दिखाकर वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देते रहे। इससे भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने और जाम की स्थिति से बचने में काफी मदद मिली। पुलिस द्वारा लगातार माइकिंग कर भी श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करने की अपील की जाती रही। शिवगंगा, मानसरोवर, नंदन पहाड़ तालाब सहित शहर के अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन स्थानों पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि स्नान या आवागमन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। एसपी का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारी एवं जवान चौबीसों घंटे मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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