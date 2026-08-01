Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अहले सुबह रूट लाइन की व्यवस्था परखने पहुंचे एसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

देवघर पुलिस राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सक्रिय है। एसपी प्रवीण पुष्कर ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध जलार्पण का अवसर मिले।

अहले सुबह रूट लाइन की व्यवस्था परखने पहुंचे एसपी

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम जलार्पण और बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर देवघर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। शनिवार अहले सुबह एसपी प्रवीण पुष्कर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर व रूट लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

ये भी पढ़ें:एसपी ने कांवरिया रूट व अस्थायी ओपी का किया निरीक्षण

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान एसपी ने कतारबद्ध श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखी। रूट लाइन की सुचारु संचालन व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा तैनाती, प्रवेश व निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों को सतर्क रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंचकर संवाद किया। जलार्पण व्यवस्था, रूट लाइन में मिलने वाली सुविधाओं तथा किसी भी प्रकार की परेशानी के बारे में जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: श्रावणी मेले के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था रही अभेद्य

श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाना

एसपी ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि रूट लाइन में कहीं भी अनावश्यक भीड़ जमा न होने दें। यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध व सुरक्षित जलार्पण का अवसर मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला-2026 में सुरक्षा व्यवस्था कौन देख रहा है?
देवघर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।