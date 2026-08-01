अहले सुबह रूट लाइन की व्यवस्था परखने पहुंचे एसपी
देवघर पुलिस राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सक्रिय है। एसपी प्रवीण पुष्कर ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध जलार्पण का अवसर मिले।
देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम जलार्पण और बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर देवघर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। शनिवार अहले सुबह एसपी प्रवीण पुष्कर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर व रूट लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान एसपी ने कतारबद्ध श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखी। रूट लाइन की सुचारु संचालन व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा तैनाती, प्रवेश व निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व जवानों को सतर्क रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंचकर संवाद किया। जलार्पण व्यवस्था, रूट लाइन में मिलने वाली सुविधाओं तथा किसी भी प्रकार की परेशानी के बारे में जानकारी ली।
श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाना
एसपी ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि रूट लाइन में कहीं भी अनावश्यक भीड़ जमा न होने दें। यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध व सुरक्षित जलार्पण का अवसर मिल सके।
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