श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, टोटो एम्बुलेंस से पहुंचाया गया सदर अस्पताल
देवघर, प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी स्वास्थ्यकर्
देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी स्वास्थ्यकर्मियों व आपातकालीन चिकित्सा दल को होने पर तत्काल टोटो एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया। बीमार श्रद्धालु की पहचान पटना जिले के दानापुर स्थित राजेंद्र नगर निवासी पिंटू कुमार शर्मा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे थे। उसी दौरान अचानक चक्कर आने के साथ तबीयत बिगड़ने लगी। आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल स्थिति संभालते हुए टोटो एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा।
सदर अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद श्रद्धालु की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया और बेहतर निगरानी के लिए वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में इलाज जारी है। श्रावणी मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में टोटो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, चिकित्सा शिविर और आपातकालीन चिकित्सा दल की व्यवस्था की गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से भीड़ और मौसम को देखते हुए पर्याप्त पानी पीने तथा अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत निकटतम स्वास्थ्य शिविर से संपर्क करने की अपील की है।
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