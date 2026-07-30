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देवघर-पटना मेमू अशोकधाम भी रुकेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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झाझा में रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30.07.2026 से 28.08.2026 तक देवघर-पटना मेमू ट्रेन को बाबा के अशोकधाम में अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का अशोकधाम स्टेशन पर सुबह 10:12 बजे और दोपहर 1:43 बजे ठहराव होगा, जो दोनों दिशाओं में 02 मिनट का होगा।

देवघर-पटना मेमू अशोकधाम भी रुकेगी

झाझा । निज संवाददाता बाबाधाम से चलने वाली देवघर-पटना मेमू अब बाबा के अशोकधाम में भी रुकेगी।श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 30.07.2026 से 28.08.2026 तक पूमरे के दानापुर मंडल के अशोकधाम स्टेशन पर 63209/63210 देवघर-पटना-देवघर मेमू का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। आसनसोल के पीआरओ ने बताया कि 63209 देवघर-पटना मेमू और 63210 पटना-देवघर मेमू प्रात:10:12 बजे एवं अपराह्न 1:43 बजे अशोकधाम स्टेशन पहुंचेगी। उक्त ट्रेन दोनों दिशाओं में 02 मिनट का ठहराव प्रदान करेगी।

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