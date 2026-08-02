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कांवरिया सेवा शिविर जारी, 2 अगस्त को भागलपुर के विप्र संभालेंगे कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फोटो भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावण मास के अवसर पर देवघर स्थित तिवारी चौक पर विप्र

कांवरिया सेवा शिविर जारी, 2 अगस्त को भागलपुर के विप्र संभालेंगे कमान

भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावण मास के अवसर पर देवघर स्थित तिवारी चौक पर विप्र महासंघ द्वारा आयोजित कांवरिया सेवा शिविर जारी है। 30 जुलाई से शुरू हुआ यह शिविर 29 अगस्त तक निरंतर चलेगा, जहां श्रद्धालु कांवरियों के लिए फल, मिठाई, चाय और शरबत जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। रविवार को भागलपुर विप्र समाज द्वारा सेवा का जिम्मा संभाला जाएगा। इसके तहत भागलपुर से बड़ी संख्या में सदस्य सुबह 4 बजे देवघर के लिए रवाना होंगे। विप्र महासंघ के जिला प्रभारी अधिवक्ता निशित कुमार मिश्रा ने समीक्षा बैठक के दौरान निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के लिए पवन सिंह, डॉ. विधान चंद्र और सत्येंद्र भास्कर का आभार जताया।

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