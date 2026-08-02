कांवरिया सेवा शिविर जारी, 2 अगस्त को भागलपुर के विप्र संभालेंगे कमान
फोटो भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावण मास के अवसर पर देवघर स्थित तिवारी चौक पर विप्र
भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावण मास के अवसर पर देवघर स्थित तिवारी चौक पर विप्र महासंघ द्वारा आयोजित कांवरिया सेवा शिविर जारी है। 30 जुलाई से शुरू हुआ यह शिविर 29 अगस्त तक निरंतर चलेगा, जहां श्रद्धालु कांवरियों के लिए फल, मिठाई, चाय और शरबत जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। रविवार को भागलपुर विप्र समाज द्वारा सेवा का जिम्मा संभाला जाएगा। इसके तहत भागलपुर से बड़ी संख्या में सदस्य सुबह 4 बजे देवघर के लिए रवाना होंगे। विप्र महासंघ के जिला प्रभारी अधिवक्ता निशित कुमार मिश्रा ने समीक्षा बैठक के दौरान निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के लिए पवन सिंह, डॉ. विधान चंद्र और सत्येंद्र भास्कर का आभार जताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें