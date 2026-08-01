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कांवरिया पथों पर नगर निगम ने छिड़काया गुलाब जल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर नगर निगम ने 2026 के श्रावणी मेले के दौरान शिवभक्तों की यात्रा को शीतल और सुखद बनाने के लिए स्प्रिंकलर मशीनों द्वारा सुगंधित गुलाब जल का छिड़काव कराया। इससे वातावरण भक्तिमय और ताजगी से भरा हो गया है। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के नेतृत्व में यह विशेष व्यवस्था की गई है।

कांवरिया पथों पर नगर निगम ने छिड़काया गुलाब जल

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान हो रहे उमस भरी भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्येश्य से शुक्रवार को बाबाधाम आ रहे लाखों शिवभक्तों की यात्रा को राहत पूर्ण, सुगम और सुखद बनाने के लिए देवघर नगर निगम द्वारा विभिन्न कांवरिया पथों एवं प्रमुख चौक-चौराहों पर स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से सुगंधित गुलाब जल का छिड़काव कराया गया।

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गुलाब जल का छिड़काव

जिससे मेला क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय, शीतल और ताजगी से परिपूर्ण हो उठा है। आगामी दिनों में भी कांवरिया पथ और कांवरिया रुट लाइन में सुगंधित गुलाब जल का छिड़काव कार्य जारी रहेगा। देवघर नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं क्षेत्रीय वार्ड पार्षद के मार्ग दर्शन में यह विशेष व्यवस्था शुरु की गई है। इसके साथ ही नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के नेतृत्व में मेला क्षेत्र के कांवरियों को गर्मी और उमस भरी गर्मी से तत्काल राहत दिलाने के लिए स्प्रिंकलर मशीनों से गुलाब जल का छिड़काव कराया जा रहा है।

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नगर निगम की व्यवस्थाएं

नगर आयुक्त एवं नगर निगम की पूरी टीम चौबीसों घंटे धरातल पर मुस्तैद रहकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में जुटी हुई है। कांवरिया पथों पर नियमित अंतराल पर स्प्रिंकलर मशीनों से गुलाब जल की बौछारें की जा रही है, जिससे पैदल चल रहे कांवरियों को काफी राहत मिल रही है। पेयजल आपूर्ति, निर्बाध स्वच्छता, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव और फॉगिंग जैसे जनहितकारी कार्यों की खुद नगर आयुक्त लगातार सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

देवघर नगर निगम ने शिव भक्तों के लिए क्या उपाय किए हैं?
देवघर नगर निगम ने शिवभक्तों की यात्रा को राहत पूर्ण और सुखद बनाने के लिए स्प्रिंकलर मशीनों के माध्यम से सुगंधित गुलाब जल का छिड़काव कराया है।
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