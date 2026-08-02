देवघर सीमा में डबल डेकर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

देवघर जिला प्रशासन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार श्रावणी मेला 2026 के लिए पूर्ण सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। डबल डेकर और अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा जागरूकता के लिए अभियाँतन किया गया है और 5 अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई।

देवघर, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित सड़क हादसों से बचाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

सुरक्षा इंतजाम मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए देवघर जिला सीमा के भीतर डबल डेकर (दो मंजिला) माल वाहक एवं अन्य वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक डबल डेकर वाहन से आ रहे कांवरियों को असुरक्षा स्थिति से निकालते हुए, सुरक्षित रूप से वाहन के अंदर बैठाया गया। इसके साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया और अपील की कि वे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं।

पार्किंग स्थलों की व्यवस्था उन्होंने श्रद्धालुओं को जानकारी दी गई कि देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के सुगम पड़ाव और भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से इंटर स्टेट बस टर्मिनल के अतिरिक्त 5 अन्य महत्वपूर्ण अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन पार्किंग स्थलों में कोठिया पार्किंग स्थल, परित्राण पार्किंग स्थल, सरसा पार्किंग स्थल, भलुवा पार्किंग स्थल और हथगड़ पार्किंग स्थल शामिल है। इन सभी चिन्हित पार्किंग स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वाहनों के सुव्यवस्थित पड़ाव की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित ट्रैफिक रूट और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन कर इस राजकीय मेले को सफल और सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग दें।