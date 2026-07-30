दुम्मा बॉर्डर पर अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र, कांवरिया पथ पर टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू

देवघर में श्रावणी मेला 2026 के लिए प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए टोटो एम्बुलेंस सेवा भी रवाना की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा उच्च प्राथमिकता है।

देवघर, कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर और संवेदनशील है।

स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ इसी कड़ी में बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर द्वारा संयुक्त रूप से दुम्मा बॉर्डर के समीप नवनिर्मित अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। साथ ही, कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं से लैस टोटो एम्बुलेंस सेवा को भी रवाना किया गया।

आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि दुम्मा बॉर्डर अवस्थित अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती चौबीसों घंटे रहेगी। यहां श्रद्धालुओं के लिए प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक दवाएं, ओआरएस घोल और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि लंबी यात्रा से थके और अस्वस्थ श्रद्धालुओं को तुरंत राहत मिल सके।

विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं कांवरिया पथ की भौगोलिक स्थिति और भीड़भाड़ का जिक्र करते हुए उपायुक्त ने बताया कि संकरे रास्तों को ध्यान में रखते हुए ही विशेष रूप से टोटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। यह छोटी और तीव्रगामी एम्बुलेंस किसी भी आपात स्थिति में बीमार या घायल कांवरियों को संकीर्ण मार्गों से भी तुरंत रेस्क्यू कर नजदीकी मुख्य अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करेगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता उपायुक्त ने कहा कि बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवरिया पथ में हर आवश्यक और संवेदनशील बिंदु पर बुनियादी व स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती व संबंधित विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम व कर्मी उपस्थित थे।