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जहां विराजते हैं कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जहां शैव, शाक्त और वैष्णव सम्प्रदाय का विकास हुआ है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को यहां का सबसे प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है, जहां भक्त श्रावण मास में विशेष रूप से गंगाजल के साथ आते हैं। यह स्थल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।

जहां विराजते हैं कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ

देवघर। पूर्वी भारत में देवघर को भारतीय इतिहास का एक केंद्र माना जा सकता है, जहां एक ही साथ शैव, शाक्त और वैष्णव सम्प्रदाय के उन्नयन के साथ बौद्ध साधना की परंपरा भी पनपती रही। डॉ. मोहनानंद मिश्र की मानें तो वैदिक साहित्य में इस स्थान की चर्चा नहीं है, किंतु वेदोत्तर साहित्य में वैद्यनाथ क्षेत्र का उल्लेख है। तांत्रिक और पौराणिक साहित्य में भी इसका वर्णन है। कुब्जिकातंत्र, ज्ञानार्णव तंत्रसार, कालीतंत्र, शक्ति संगम तंत्र और महाकाल संहिता में इस स्थान की प्रशस्ति है।

धार्मिक महत्व

पुराणों में शिव पुराण, मत्स्य पुराण और काली पुराण इसे धार्मिक इतिहास की महत्ता से ओतप्रोत करता है। देवी भागवत भी इसकी प्रशस्ति को महत्व देता है। वैद्यनाथधाम का ही दूसरा नाम देवघर है। यहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंगों की उपासना इस देश की सांस्कृतिक उपलब्धि का व्यावहारिक स्वरूप है। अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने की हमारी भावना ही ज्योतिर्लिंगों की प्राप्ति के संकल्प को विकल्प प्रदान करती है। ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक जगत का वर्तुलाकार एक अंगुष्ठा मात्र में स्थित ब्रह्म है।

भक्तों का आगमन

भारतवर्ष के सभी भागों के लोग सहित सहित विश्व के कई देशों के भक्त यहां सालोंभर अपनी कामना के गागर भरने के लिए सुल्तानगंज गंगा घाट में गंगाजल लेकर वैद्यनाथधाम की ओर कांवर लेकर दौड़ते रहते हैं या गाड़ियों से भी पहुंचते हैं। विशेषकर श्रावण मास में यह शोभा दर्शनीय होती है। आदिशंकराचार्य ने इसे पूर्व और उत्तर दिशा में अवस्थित बतलाया है। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का निवास घोषित किया गया है। भारत के भौगोलिक परिवेश के अध्ययन से भी इसकी पुष्टि होती है।

वैद्यनाथ की प्रामाणिकता

शिवपुराण में वैद्यनाथ चिता भूमि का व्यवहार है। यहां चिताभूमि को प्रज्ज्वलित भूमि के अर्थ में ग्रहण करने पर विषय का भेद स्वत: स्पष्ट होता है। बाबा वैद्यनाथ की प्रामाणिकता “आरोग्य वैद्यनाथयेतु” के वाक्य बोध से भी होती है, जो मत्स्य पुराण का संदर्भ है। ज्योतिर्लिंग संबंधी 200 वर्ष पुराने हस्त लिखित ग्रंथ के आधार पर पूर्वोत्तरे पुण्य गयानिधाने का प्रयोग वैद्यनाथ की प्रशस्ति को अमरत्व प्रदान करता है। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में ज्योतिर्लिंग संबंधी वितरण में प्रज्ज्वलिका निधाने पद के स्थान पर पुण्य गया निधाने का प्रयोग मिलता है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

देवघर किसके लिए प्रसिद्ध है?
देवघर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है।
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