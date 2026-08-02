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बांझी जंगल के पास बदहाल सड़क से चालकों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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श्रावणी मेला के दौरान देवघर-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर बांझी जंगल के पास सड़क की खराब स्थिति श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए समस्या बन गई है। गड्ढे और उखड़ी सतह के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन को सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

बांझी जंगल के पास बदहाल सड़क से चालकों की बढ़ी परेशानी

देवघर, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान देवघर-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के बांझी जंगल के समीप कुछ दूरी तक सड़क की बदहाल स्थिति श्रद्धालुओं भरी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।

सड़क की खराब स्थिति

सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी हुई सतह के कारण वाहन चालकों के साथ अन्य यात्रियों को भी आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। लेकिन बांझी जंगल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई बार छोटे वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिसके लंबा जाम लग जाता है।

दुर्घटनाओं का खतरा

बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाने से गहराई का अनुमान नहीं लग पाता और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वाहन चालकों का कहना है कि इस मार्ग से प्रशासनिक वाहन, एम्बुलेंस तथा श्रद्धालुओं से भरी बसें भी गुजरती हैं। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकती है। लोगों का कहना है कि श्रावणी मेला जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इस सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए थी। फोर लेन निर्माण कार्य उसी स्थान पर रुका हुआ है। वाहन चालकों ने डीसी से शीघ्र मरम्मत करने की मांग की है। इसके अलावे हिंडोलावरण के पास भी सड़क निर्माण किया जा रहा है। उस स्थान पर भी वर्षा की पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान सड़क की स्थिति कैसी है?
श्रावणी मेला के दौरान देवघर-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर सड़क की हालत खराब है, जिससे श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
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