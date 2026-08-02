बांझी जंगल के पास बदहाल सड़क से चालकों की बढ़ी परेशानी

सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी हुई सतह के कारण वाहन चालकों के साथ अन्य यात्रियों को भी आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। लेकिन बांझी जंगल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई बार छोटे वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिसके लंबा जाम लग जाता है।

दुर्घटनाओं का खतरा

बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाने से गहराई का अनुमान नहीं लग पाता और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वाहन चालकों का कहना है कि इस मार्ग से प्रशासनिक वाहन, एम्बुलेंस तथा श्रद्धालुओं से भरी बसें भी गुजरती हैं। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे सकती है। लोगों का कहना है कि श्रावणी मेला जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इस सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए थी। फोर लेन निर्माण कार्य उसी स्थान पर रुका हुआ है। वाहन चालकों ने डीसी से शीघ्र मरम्मत करने की मांग की है। इसके अलावे हिंडोलावरण के पास भी सड़क निर्माण किया जा रहा है। उस स्थान पर भी वर्षा की पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है।