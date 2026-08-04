रोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक
रोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायकरोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक
विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। विधायक ने बताया कि क्षेत्र के विकास हेतु रोडवेज बस स्टैंड, राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज एवं लॉ कॉलेज, 5000 गौवंश क्षमता वाली गौशाला, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, आधुनिक स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रिंकू लोधी, अंकित लोधी एवं चरन सिंह लोधी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें