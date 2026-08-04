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रोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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रोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायकरोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक

रोडवेज बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक

विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। विधायक ने बताया कि क्षेत्र के विकास हेतु रोडवेज बस स्टैंड, राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज एवं लॉ कॉलेज, 5000 गौवंश क्षमता वाली गौशाला, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, आधुनिक स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

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बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रिंकू लोधी, अंकित लोधी एवं चरन सिंह लोधी उपस्थित रहे।

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