देवेन्द्र मणि विश्व हिन्दी परिषद के शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नामित
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयध्यक्ष देवेन्द्र मणि पाण्डेय को हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विश्व हिंदी परिषद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन कुमार ने इसकी जानकारी दी। पाण्डेय ने कई कविताएं और लेख प्रकाशित किए हैं और उन्हें विभिन्न पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयध्यक्ष देवेन्द्र मणि पाण्डेय को हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी परिषद ने शैक्षिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नामित किया है। इसकी सूचना परिषद् के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन कुमार ने दी। देवेन्द्र मणि ने बताया कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित कर विश्व हिन्दी परिषद हिन्दी के महत्व को भारत सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान एव स्थापित करने कार्य करती है। परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम्श्री एवं भूषण से सम्मानित आंध्र प्रदेश के आचार्य यार्ल गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद तथा मुख्य संरक्षक इन्द्रेश कुमार तथा राष्ट्रीय संयोजक राज्यसभा सदस्य डॉ दिनेश शर्मा है।देवेन्द्र
मणि पाण्डेय द्वारा रचित कई कविताएं एवं लेख विभिन राष्ट्रीय पत्र, पत्रिकाओं में छप चुकी है। श्री पाण्डेय एम फिल सहित चार विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक है। उनके द्वारा रचित कविता विश्व गुरु भारत को वैदिक प्रकाशन द्वारा हाल ही में उत्कृष्ट लेखक का सम्मान प्राप्त हुआ है। पुस्तकालय के क्षेत्र में भी वह बेस्ट लाइब्रेरियन का अवार्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित हो चुके हैं।
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