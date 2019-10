महाराष्ट्र चुनाव: देवेंद्र फडणवीस ने दाखिल किया नामांकन, साउथ वेस्ट नागपुर सीट से हैं उम्मीदवार

महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आज पर्चा दाखिल कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। फडणवीस नागपुर की साउथ वेस्ट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बार भी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं।

Devendra Fadnavis Nomination Live Updates:

देवेंद्र फडणवीस ने दाखिल किया नामांकन, साउथ वेस्ट नागपुर सीट से हैं उम्मीदवार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंचे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उऩके आवास पर पहुंचे। इसके बाद वह नागपुर साउथ वेस्ट से नामांकन दाखिल करेंगे।

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis meets Union Minister Nitin Gadkari at latter's residence in Nagpur. Devendra Fadnavis will file his nomination later today from Nagpur South West for the upcoming elections to the legislative assembly of Maharashtra on October 21. pic.twitter.com/CiUfyknozx