महाराष्ट्र: BJP विधायक दल का नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, CM पद को लेकर सस्पेंस बरकरार

महाराष्ट्र में बुधवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है। बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह जनादेश निश्चित रूप से 'महायुति' भाजपा-शिवसेना गठबंधन) के लिए है क्योंकि हमने महायुति के लिए वोट मांगे थे। लोगों ने इसके लिए मतदान भी किया। इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए। यह एक महायुति सरकार होगी।

बता दें कि राज्य में सरकार बनाने के समीकरण को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए मंगलवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक नामित किया था।

महाराष्ट्र में ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी शिवसेना को साधने के लिए भाजपा अब एक नए फार्मूले पर विचार कर रही है। इसके तहत राज्य में उपमुख्यमंत्री पद के साथ केंद्र सरकार में शिवसेना को दो और मंत्री पद दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों दलों के ताजा बयानों से बढ़ी तल्खी के चलते सरकार के गठन में देरी हो सकती है।

Devendra Fadnavis elected as the leader of Maharashtra BJP legislative party. (file pic) pic.twitter.com/5ePWDI5kho