मांडर में जल्द खुलेगा आधुनिक रोजगार केंद्र : बंधु
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मार्गदर्शन एवं विशंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मांडर प्रखंड में जल्द ही एक आधुनिक रोजगार केंद्र की शुरुआत होन
मांडर,प्रतिनिधि। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मार्गदर्शन और विशंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मांडर प्रखंड में जल्द ही आधुनिक रोजगार केंद्र शुरू होगा। बुधवार को बंधु तिर्की ने केंद्र का निरीक्षण कर इसे और आधुनिक, सुव्यवस्थित व युवाओं के लिए अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र का उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और विश्वसनीय रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण, योग्यता के अनुरूप नौकरी, करियर परामर्श, दस्तावेज सत्यापन, जॉइनिंग प्रक्रिया में सहायता तथा पीएफ, ईएसआई और बीमा जैसी वैधानिक सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। झारखंड के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली सहित अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्र में समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। निरीक्षण के दौरान प्रदीप चौधरी, जमील मालिक, मांगा उरांव, आबिद अंसारी, बबलू मिंज, बंधु टोप्पो सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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