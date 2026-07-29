Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मांडर में जल्द खुलेगा आधुनिक रोजगार केंद्र : बंधु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मार्गदर्शन एवं विशंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मांडर प्रखंड में जल्द ही एक आधुनिक रोजगार केंद्र की शुरुआत होन

मांडर में जल्द खुलेगा आधुनिक रोजगार केंद्र : बंधु

मांडर,प्रतिनिधि। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मार्गदर्शन और विशंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मांडर प्रखंड में जल्द ही आधुनिक रोजगार केंद्र शुरू होगा। बुधवार को बंधु तिर्की ने केंद्र का निरीक्षण कर इसे और आधुनिक, सुव्यवस्थित व युवाओं के लिए अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र का उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और विश्वसनीय रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण, योग्यता के अनुरूप नौकरी, करियर परामर्श, दस्तावेज सत्यापन, जॉइनिंग प्रक्रिया में सहायता तथा पीएफ, ईएसआई और बीमा जैसी वैधानिक सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। झारखंड के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली सहित अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्र में समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। निरीक्षण के दौरान प्रदीप चौधरी, जमील मालिक, मांगा उरांव, आबिद अंसारी, बबलू मिंज, बंधु टोप्पो सहित अन्य लोग मौजूद थे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mandar Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।