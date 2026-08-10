डुरंड कप देखने रांची रवाना हुए डे बोर्डिंग केंद्र के 50 प्रशिक्षु

पाकुड़ जिले के 50 प्रशिक्षुओं को डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए रांची रवाना किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दीं। यह एक्सपोजर विजिट उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल कौशल समझने का अवसर प्रदान करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

पाकुड़, प्रतिनिधि। जिले की उभरती खेल प्रतिभाओं को बड़े खेल आयोजनों से जोड़ने और उनमें खेल के प्रति उत्साह, आत्मविश्वास व प्रेरणा बढ़ाने के उद्देश्य से डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के 50 प्रशिक्षुओं को रविवार को डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता देखने रांची रवाना किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पुरती और जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षुओं से भरी बस को रांची के लिए रवाना किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य एक्सपोजर विजिट के दौरान प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के खेल कौशल, अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें बड़े मंच पर खेल रहे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने और अपने खेल कौशल को और निखारने में मदद मिलेगी।

उपायुक्त का संदेश उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बड़े खेल आयोजनों को प्रत्यक्ष रूप से देखना युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव होता है। इससे खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होने का अवसर मिलता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अनुशासन, मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल भावना के साथ प्रशिक्षण जारी रखने का आह्वान किया।

शिक्षिका की सलाह जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पुरती ने कहा कि खेल के क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास के साथ बड़े खिलाड़ियों से सीखना भी जरूरी है। डुरंड कप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को प्रत्यक्ष देखने से प्रशिक्षुओं को खेल की बारीकियों, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा के स्तर को समझने का अवसर मिलेगा।

क्रीड़ा पदाधिकारी का दृष्टिकोण जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि इस तरह के एक्सपोजर विजिट से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से डुरंड कप के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना को ध्यान से देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज जिन खिलाड़ियों को बड़े मैदान पर खेलते हुए देख रहे हैं, कल उसी मैदान पर खेलने का सपना प्रशिक्षु भी देख सकते हैं। मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रांची रवाना होने को लेकर प्रशिक्षुओं में खासा उत्साह दिखा। उन्होंने इस पहल के लिए जिला प्रशासन और खेल कार्यालय के प्रति आभार जताया। खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय की यह पहल जिले की उभरती खेल प्रतिभाओं को बड़े खेल आयोजनों से जोड़ने और उन्हें उच्च स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।