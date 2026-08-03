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बखिरा झील बनेगा पूर्वांचल का बड़ा इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर जिले के ऐतिहासिक बखिरा झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 28 करोड़ 19 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। झील के विकास से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बखिरा झील बनेगा पूर्वांचल का बड़ा इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन
बखिरा झील बनेगा पूर्वांचल का बड़ा इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के ऐतिहासिक बखिरा झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने 28 करोड़ 19 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शासन को भेज दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बखिरा झील का कायाकल्प शुरू होगा। इससे जिले को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय व युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बखिरा झील का महत्व

संतकबीर दास की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित बखिरा झील वर्ष 1990 से पक्षी विहार तथा 29 जून 2021 से अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट है। वर्षों से इसके विकास की मांग उठती रही, लेकिन यह परियोजना अमल में नहीं आ सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बखिरा झील को वैश्विक पहचान दिलाने और इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की 25 जून 2026 को घोषणा कर चुके हैं। अब जिलाधिकारी आलोक कुमार की पहल पर परियोजना को अंतिम रूप देकर शासन को भेज दिया गया है। परियोजना के तहत झील परिसर में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए पर्यटकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्यों की सभी तकनीकी विशिष्टताएं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप तय की गई हैं। लागत का निर्धारण डीएसआर-2023 एवं इलेक्ट्रिकल डीएसआर-2022 की दरों के आधार पर किया गया है। यदि परियोजना को शासन से मंजूरी मिलती है तो बखिरा झील पूर्वांचल के सबसे आकर्षक इको-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकता है। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें शासन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर टिकी हैं।

परियोजना का विस्तार

इस परियोजना में लगभग 58.9 एकड़ (64,767.69 वर्ग मीटर) भूमि पर बखिरा झील का विकास शामिल है। इसमें दर्शाई गई प्रमुख विशेषताओं में एक नौका विहार मंच, लकड़ी का डेक और बखिरा ताल (झील) के चारों ओर व्यवस्थित कई गज़ेबो शामिल हैं। जिसे मौजूदा बखिरा पक्षी अभयारण्य को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, नौकायन, स्थानीय व्यापार और स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ाने की दिशा में 15.69 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। जिसकी पूर्ति किसान, ग्राम समाज और वन विभाग से की जाएगी। हालांकि, इसके लिए 10 से 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। इनके निर्माण से बखिरा झील पूर्वांचल के प्रमुख इको-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकेगा।

प्राकृतिक सौंदर्य के साथ विकसित होगा आधुनिक पर्यटन परिसर

प्रस्तावित परियोजना के तहत बखिरा झील को प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के साथ आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। पर्यटकों के स्वागत के लिए भव्य प्रवेश द्वार और चहारदीवारी का निर्माण होगा। झील के किनारे आकर्षक वॉक-वे, तटबंध पर पैदल मार्ग, आंतरिक सड़कें, व्यापक वृक्षारोपण तथा लैंडस्केपिंग कर पूरे क्षेत्र को हरित और आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा।

व्यवस्थाएं और सुविधाएं

परियोजना में पर्यटकों की सुविधा के लिए झील किनारे कैफेटेरिया, लॉन क्षेत्र में स्टार कॉटेज, रसोई ब्लॉक, आधुनिक शौचालय, टिकट एवं सूचना केंद्र तथा स्थानीय हस्तशिल्प व स्मृति चिन्हों की दुकानें स्थापित की जाएंगी। बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क और मल्टीप्ले स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा आरसीसी बेंच, पेयजल कियोस्क, बाहरी विद्युत व्यवस्था, साइनबोर्ड, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ओवरहेड टैंक, पंप कक्ष समेत अन्य आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

डीएम आलोक कुमार ने बताया कि बखिरा झील के समग्र विकास के लिए 28.19 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना पर कार्य शुरू कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए इसे विश्वस्तरीय इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ भी मिल सके।

अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रश्न

बखिरा झील का विकास कब शुरू होगा?
बखिरा झील का विकास तभी शुरू होगा जब शासन से परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी।

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