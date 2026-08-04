Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए पत्र भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

परसदेपुर में ऐतिहासिक रामलीला मैदान के विकास की मांग शासन तक पहुंच गई है। विधायक अशोक कुमार को इस मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग की गई थी। विधायक ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को पत्र भेजकर इसकी महत्ता बताई है। सदस्यों ने विधायक का आभार प्रकट किया।

रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए पत्र भेजा

परसदेपुर। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के विकास की मांग अब शासन स्तर तक पहुंच गई है। विधायक अशोक कुमार (कोरी) से सौंदर्यीकरण की मांग की थी। विधायक ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को पत्र भेजकर परसदेपुर के सैकड़ों वर्ष पुराने रामलीला मैदान के विकास की आवश्यकता से अवगत कराया है। सदस्यों ने विधायक अशोक कुमार का आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।