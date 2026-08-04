रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए पत्र भेजा
परसदेपुर में ऐतिहासिक रामलीला मैदान के विकास की मांग शासन तक पहुंच गई है। विधायक अशोक कुमार को इस मैदान के सौंदर्यीकरण की मांग की गई थी। विधायक ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को पत्र भेजकर इसकी महत्ता बताई है। सदस्यों ने विधायक का आभार प्रकट किया।
परसदेपुर। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के विकास की मांग अब शासन स्तर तक पहुंच गई है। विधायक अशोक कुमार (कोरी) से सौंदर्यीकरण की मांग की थी। विधायक ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को पत्र भेजकर परसदेपुर के सैकड़ों वर्ष पुराने रामलीला मैदान के विकास की आवश्यकता से अवगत कराया है। सदस्यों ने विधायक अशोक कुमार का आभार व्यक्त किया।
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