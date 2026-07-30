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खरसुलिया के विश्वनाथ धाम के विकास को शासन से मिली बड़ी सौगात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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ब्लॉक अलीगंज के ग्राम खरसुलिया में विश्वनाथ धाम मंदिर के विकास के लिए 96 लाख 44 हजार रुपये की परियोजना की स्वीकृति दी गई। विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने परियोजना का शिलान्यास किया। विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

खरसुलिया के विश्वनाथ धाम के विकास को शासन से मिली बड़ी सौगात

ब्लॉक अलीगंज के ग्राम खरसुलिया स्थित विश्वनाथ धाम मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने 96 लाख 44 हजार रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद परियोजना का शिलान्यास किया। विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। विश्वनाथ धाम क्षेत्र की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां स्वीकृत विकास कार्य पूरे होने के बाद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर के विकास, सौंदर्यीकरण तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे।फोटो-31इटीए

19 : गुरुवार को ब्लॉक अलीगंज के ग्राम खरसुलिया स्थित विश्वनाथ धाम के सौन्दर्यीकरण एवं विकास को परियोजनाओं का शुभारंभ करते अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर एवं अन्य।

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