350 विद्यार्थियों ने नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के पहलु सीखे
श्रीदेव सुमन विवि परिसर ऋषिकश में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआश्रीदेव सुमन विवि परिसर ऋषिकश में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआदेवभूमि उद्य
श्रीदेव सुमन विवि परिसर ऋषिकेश में शुक्रवार को देवभूमि उद्यमिता योजना 2.0 के अंतर्गत तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें विभिन्न संकायों एवं विभागों के 350 विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता के व्यावहारिक पहलुओं को समझा। विवि के कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने कहा कि देवभूमि उद्यमिता योजना 2.0 इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने और उसे सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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