Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का फल वितरित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का फल वितरित किएकांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का फल वितरित किएकांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का फल वितरित किएकांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का

कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा का फल वितरित किए

देवभूमि विकास फाउंडेशन के सदस्यों ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर फल वितरित किए। इस अवसर पर संरक्षक रेखा बाल्मीकि ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांवड़िए कई किलोमीटर लंबी यात्रा कर महादेव के जलाभिषेक के लिए हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर जाते हैं। इनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को फल, जल, भोजन वितरित करने से पुण्य मिलता है। हरिद्वार वासियों को इनकी सेवा करने का मौका मिलता है। यह सभी शिव के गण हैं। इस दौरान अध्यक्ष कमल भगत, उपाध्यक्ष विकास चंचल, सचिव शीतल चंचल, कोषाध्यक्ष कौशल्या चंचल, बबली, राहुल चुटेला, अखिलेश चंचल, लावण्य आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों को फल वितरित कर पुलिस ने निभाई सेवा की परंपरा
ये भी पढ़ें:अमरिया से कांवड़ लेने के लिए शिवभक्त हरिद्वार हुए रवाना
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: पुरकाजी में मंत्री कपिलदेव ने किया कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News Haridwar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।