गंगा का जलस्तर बढ़ने से रायपुर खादर का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कटा
पहाड़ी क्षेत्र में हो रही मूसलाधार वर्षा से चांदपुर तहसील के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। गांव रायपुर खादर सबसे अधिक प्रभावित है, जहां घरों के आंगन में पानी भर रहा है। लगातार बढ़ता हुआ पानी गांव को टापू में बदल सकता है और संपर्क मार्ग टूट गया है।
पहाड़ी क्षेत्र में हो रही मूसलाधार वर्षा से समतल में आफत बनकर गंगा नदी का कहर चांदपुर तहसील के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित गांव सबसे अधिक प्रभावित गांव रायपुर खादर है।गुरुवार को गांव के चोरों और बाढ़ का पानी भरने से गांव टापू की तरह तब्दील हो गया है। गांव में आने-जाने के सभी मार्गों पर लगभग 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। जिसका ब्लॉक मुख्यालय और तहसील से संपर्क मार्ग टूट चुका है। गांव रायपुर खादर निवासी रामचंद्र सिंह हरपाल सिंह पिंटू सिंह चंद्रपाल हरिओम प्रमोद कुमार के घरों के आंगन में पानी भरना शुरू हो गया है यदि पानी और बढ़ जाता है तो घरों में भर सकता है।
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